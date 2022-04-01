СБУ за последние 10 лет вербовала людей только с Западной Украины

С 2010 года Служба безопасности Украины набирали в свои ряды только людей с Западной Украины. Об этом РИА «Новости» рассказала бывшая сотрудница ведомства.

«Они нормальных людей выдавливали, а брали — с Западной Украины. Больше того скажу, в 2010-2011 годах была команда брать только оттуда, из Львова например», — сообщила женщина.

Ранее стало известно, что украинский парламент запретил использование символов Z и V, которые применяются для маркировки российской военной техники.

Также президент Украины Владимир Зеленский лишил званий двух генералов СБУ за предательство.