СБУ выдвинула обвинения министру транспорта России по двум статьям | 360°

Мир 25 октября 2022, 15:56 СБУ выдвинула обвинения министру транспорта России по двум статьям СБУ заподозрила министра транспорта РФ Савельева по двум статьям УК Украины РИА "Новости"

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Служба безопасности Украины заподозрила министра транспорта России Виталия Савельева в пособничестве в переброске военной техники в зону специальной операции через Крым. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.

Российского министра подозревают в преступлениях по двум статьям УК Украины: «Пособничество в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны» и «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

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Санкция предусматривает суммарно до 15 лет лишения свободы.

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«Установлено, что Савельев способствовал Минобороны в перемещении личного состава, вооружения и военной техники оккупантов к границам Украины. Переправку вражеских колонн осуществляли железнодорожным транспортом через территорию Крыма», — заявили в СБУ.

В ведомстве утверждают, что Савельев обеспечил отправку на полуостров около 300 единиц бронетехники. Среди них танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и автоцистерны с сотнями тонн горюче-смазочных материалов.