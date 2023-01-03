Мир 03 января 2023, 13:10 СБУ выдвинула обвинение командующему дальней авиацией ВКС России СБУ обвинила генерала ВС РФ Кобылаша в обстрелах критической инфраструктуры Украины РИА «Новости»

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Служба безопасности Украины обвинила командующего дальней авиацией ВКС России генерала-полковника Сергея Кобылаша и бывшего командующего Черноморским флотом ВМФ РФ адмирала Игоря Осипова в обстрелах объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Высокопоставленным российским военным вменили преступления, предусмотренные двумя статьями украинского Уголовного кодекса — «Ведение агрессивной войны» и «Посягательство на неприкосновенность и территориальную целость Украины».

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Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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Пресс-служба СБУ сообщила, что якобы по приказу Кобылаша российские военные наносят удары по объектам критической инфраструктуры с использованием бомбардировщика Ту-22М3 и ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160.

Осипова заподозрили в нанесении ракетных ударов по густонаселенным украинским населенным пунктам с 24 февраля по 10 августа 2022 года.

Министерство обороны РФ сообщало, что военные наносят удары исключительно по критической инфраструктуре и пунктам военного управления на Украине. Гражданские объекты находятся вне угрозы.

Ранее стало известно, что под подозрение СБУ также подпала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, которую обвинили в финансировании воинских группировок, писал RT.