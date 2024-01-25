Мир 25 января 2024, 13:52 СБУ возбудила уголовное дело после крушения Ил-76 под Белгородом «РБК-Украина»: СБУ возбудила уголовное дело после падения самолета Ил-76 Служба безопасности Украины

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Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело после крушения самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

«Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения самолета ВКС РФ Ил-76 в Белгородской области», — рассказал собеседник издания.

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Уголовное дело расследуют по статье «Нарушение законов и обычаев войны», куда относится «жестокое обращение с военнопленными». По украинскому кодексу, максимально наказание за преступление — пожизненное лишение свободы.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 25 января. На борту судна были пленные солдаты Вооруженных сил Украины, которых везли для обмена, и члены экипажа. Летчики ценой своих жизней увели сбитый лайнер от населенного пункта, самолет рухнул в поле. Предположительно, украинские боевики выпустили по борту ракеты из ЗРК Patriot или IRIS-T.

Ранее на месте авиакатастрофы нашли оба черных ящика сбитого Ил-76. Их передали следователям. Минобороны России назвало крушение самолета украинским терактом.