Мир 10 января 2024, 19:10 СБУ возбудила дело против бывшего послушника Киево-Печерской лавры СБУ: на экс-послушника Киево-Печерской лавры возбудили дело за помощь России Pxhere

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Бывший послушник Киево-Печерской лавры попал под подозрение в причастности к «информационно-подрывной деятельности в пользу России». Об этом сообщили в Telegram-канале Службы безопасности Украины.

Молодой человек оправдывал специальную военную операцию России на Украине и поддерживал присоединение новых российских территорий.

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«Фигурант публично распространил фейки об украинских защитниках на восточном фронте», — передали в СБУ.

Экспертиза якобы подтвердила его деятельность «против государственной безопасности Украины». Улики нашли в телефоне экс-клирика. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее СБУ обвинила в сотрудничестве с Россией владельца крупных украинских компаний по производству спиртных напитков Евгения Черняка*. Мотивом стали закупки предприятиями бизнесмена спирта и других продуктов в РФ. Под подозрение попал сам алкогольный магнат и шестерых топ-менеджеров его компаний.

* Включен в перечень экстремистов и террористов.