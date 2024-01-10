10 января 2024, 19:10
СБУ возбудила дело против бывшего послушника Киево-Печерской лавры
СБУ: на экс-послушника Киево-Печерской лавры возбудили дело за помощь России
Бывший послушник Киево-Печерской лавры попал под подозрение в причастности к «информационно-подрывной деятельности в пользу России». Об этом сообщили в Telegram-канале Службы безопасности Украины.
Молодой человек оправдывал специальную военную операцию России на Украине и поддерживал присоединение новых российских территорий.
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«Фигурант публично распространил фейки об украинских защитниках на восточном фронте», — передали в СБУ.
Экспертиза якобы подтвердила его деятельность «против государственной безопасности Украины». Улики нашли в телефоне экс-клирика. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Ранее СБУ обвинила в сотрудничестве с Россией владельца крупных украинских компаний по производству спиртных напитков Евгения Черняка*. Мотивом стали закупки предприятиями бизнесмена спирта и других продуктов в РФ. Под подозрение попал сам алкогольный магнат и шестерых топ-менеджеров его компаний.
* Включен в перечень экстремистов и террористов.
Уголовное дело
СБУ
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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