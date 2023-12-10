10 декабря 2023, 19:00
СБУ вместо Зеленского ответила Маску о причинах ареста американца
СБУ назвала Илону Маску причину ареста Гонсало Лира на Украине
Американца Гонсало Лира арестовали на Украине, поскольку он поддерживал спецоперацию ВС России. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление СБУ. Таким образом в ведомстве ответили американскому предпринимателю Илону Маску о причине ареста мужчины.
Украинские спецслужбы предъявили американскому журналисту и блогеру обвинения по статье 436-2 УК Украины об оправдании «агрессии России» и героизации ее участников.
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В мае 2023 года суд отправил Лиру под домашний арест, назначив залог в качестве обеспечительной меры. Однако, как заверили в СБУ, гражданин США решил сбежать, попытавшись пересечь украинско-венгерскую границу на мотоцикле.
Правоохранительные органы задержали Лиру в Закарпатской области, а оттуда доставили в Харьков. Сейчас он находится в городском СИЗО в ожидании рассмотрения дела в суде.
Ближайшее заседание назначили на 12 декабря. В СБУ подчеркнули, что все принятые в отношении Лиры меры соответствуют действующему законодательству страны.
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Лиру пытают в украинской тюрьме из-за критики президента Украины Владимира Зеленского.
Илон Маск отреагировал на заявление телеведущего, публично обратившись к Зеленскому за объяснениями. Предприниматель напомнил, что США передали Киеву колоссальный объем военной помощи, а украинские власти вместо благодарности ответили пытками американца.
Илон Маск
Украина
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