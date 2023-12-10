Мир 10 декабря 2023, 19:00 СБУ вместо Зеленского ответила Маску о причинах ареста американца СБУ назвала Илону Маску причину ареста Гонсало Лира на Украине Википедия

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Американца Гонсало Лира арестовали на Украине, поскольку он поддерживал спецоперацию ВС России. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление СБУ. Таким образом в ведомстве ответили американскому предпринимателю Илону Маску о причине ареста мужчины.

Украинские спецслужбы предъявили американскому журналисту и блогеру обвинения по статье 436-2 УК Украины об оправдании «агрессии России» и героизации ее участников.

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В мае 2023 года суд отправил Лиру под домашний арест, назначив залог в качестве обеспечительной меры. Однако, как заверили в СБУ, гражданин США решил сбежать, попытавшись пересечь украинско-венгерскую границу на мотоцикле.

Правоохранительные органы задержали Лиру в Закарпатской области, а оттуда доставили в Харьков. Сейчас он находится в городском СИЗО в ожидании рассмотрения дела в суде.

Ближайшее заседание назначили на 12 декабря. В СБУ подчеркнули, что все принятые в отношении Лиры меры соответствуют действующему законодательству страны.

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Лиру пытают в украинской тюрьме из-за критики президента Украины Владимира Зеленского.

Илон Маск отреагировал на заявление телеведущего, публично обратившись к Зеленскому за объяснениями. Предприниматель напомнил, что США передали Киеву колоссальный объем военной помощи, а украинские власти вместо благодарности ответили пытками американца.