СБУ видела опасность в отмечании православных праздников в Херсоне

Служба безопасности Украины считала опасным для страны отмечание православных праздников в Херсоне. Спецслужбы России якобы могли использовать праздники «во вред государственным интересам Украины», следует из документов СБУ под грифом «совершенно секретно», попавших в распоряжение силовых ведомств РФ.

Согласно справкам, которыми располагает РИА «Новости», агент под псевдонимом Константин 16 марта 2021 года передал сотруднику СБУ, что секретарь Херсонской епархии УПЦ 21 марта собирает священнослужителей для проведения крестного хода по Херсону и молебны по случаю праздника Торжества православия (отмечается в первое воскресенье Великого поста).

«Проведение этого мероприятия, а также его последствия, могут быть использованы спецслужбами РФ во вред государственным интересам Украины ввиду подчиненности УПЦ как религиозной организации РПЦ», — отмечено в документе.

Аргументов этому утверждению в справке нет.

Украинскую православную церковь Московского патриархата и казачьих общин СБУ определила как пророссийски настроенную. Часть обнаруженных документов связана с работой по давлению на представителей УПЦ.

Российские специалисты продолжают изучать документы, чтобы определить целесообразность их реализации в уголовно-процессуальном порядке.

Ранее стало известно, что СБУ вымогала деньги у православной церкви в Херсоне.