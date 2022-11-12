Мир 12 ноября 2022, 09:32 СБУ устроила массовые облавы в Николаеве РИА «Новости»: СБУ провела массовую облаву в поиске связанных с Россией людей в Николаеве Служба безопасности Украины

Читать 360tv в

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят массовые облавы в Николаеве, пытаясь выявить лояльных России людей. Об этом РИА «Новости» сообщил один из активистов пророссийской части жителей города.

По его словам, силовики останавливают людей на улицах, проверяя телефоны. Больше всего их интересует записная книжка смартфона.

Реклама

«Такое впечатление, что российское подполье ищут в каждом жителе Николаева. То ли мы так их сильно напугали, то ли к концу года статистику поднимают. Шмон идет на каждом блокпосту, по всему городу», — сообщил он.

Реклама

Активист отметил, что неприкосновенность жилища уже не учитывается сотрудниками СБУ. Они ходят по квартирам обычных людей, устраивая обыски, фиксируют переписки в телефоне и фотографируют документы.

«В том числе спрашивают всех, есть ли из России родственники или какие-то связи», — добавил мужчина.

Кроме того, активист сообщил о серьезных оборонительных сооружениях в Николаеве. На улицах выставлены противотанковые ежи, мешки с песком, организовано патрулирование.

Ранее освобожденный из украинского плена боец Народной милиции ДНР рассказал, что силовики пытали задержанных током и избивали.