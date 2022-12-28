Мир 28 декабря 2022, 14:28 СБУ уличили во лжи о хранении «украинской железной руды» на «подпольных складах России» «Металлоинвест» опроверг сообщения СБУ о хранении украинской руды на «подпольных складах» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сообщения СБУ о якобы хранении «украинской железной руды» на «подпольных складах России» не соответствуют действительности, заявили в пресс-службе компании «Металлоинвест». Крупнейший российский производитель подчеркнул, что украинская сторона намеренно вводит в заблуждение партнеров компании.

Представители «Металлоинвеста» уточнили, что власти Украины незаконно арестовали железорудное сырье, произведенное на предприятиях компании и которое было предназначено для зарубежных покупателей.

Реклама

«В феврале 2022 года украинские власти заблокировали экспортную отправку этих грузов, которые следовали транзитом через территорию Украины по действующим контрактам», — добавили в пресс-службе.

Реклама

«Металлоинвест» подчеркнул — речь идет о захвате Украиной коммерческого груза, предназначенного для иностранных партнеров, включая европейские компании.

Ранее СБУ в своем Telegram-канале сообщила, что на Украине арестовали партию железной руды стоимостью два миллиарда гривен (около 3,78 миллиарда рублей). Товар якобы принадлежит российскому бизнесмену Алишеру Усманову. Силовики добавили, что обнаружили «местонахождение подпольных складов РФ», на которых якобы хранится украинская руда.