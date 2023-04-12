12 апреля 2023, 11:12
СБУ уличили в причастности к попытке подрыва российского самолета А-50 в Белоруссии
The Economist: публикации данных Пентагона выявили причастность СБУ к попытке подрыва А-50
Украинские спецслужбы могут быть причастны к попытке подрыва российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи в Белоруссии. Об этом сообщило издание The Economist со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы Пентагона.
Журналисты при этом отметили, что причастные к теракту сотрудники Службы безопасности Украины могли действовать вопреки приказам руководства. Эту информацию выявили в появившихся в Сети секретных документах Пентагона.
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«Вероятно, что высшие лица в СБУ и офис президента Украины не знали о намерениях сотрудников по совершению этой операции. Американская сторона получила первую информацию о случившемся из данных радиоэлектронной разведки», — говорится в статье.
В конце февраля стало известно, что два взрыва произошли на аэродроме Мачулищи, где располагался российский военный самолет радиолокационного управления и обнаружения А-50. Белорусские силовики в ходе расследования ЧП задержали более 20 человек, которые причастны к диверсии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что украинский коллега Владимир Зеленский знал о подготовке теракта.
Белоруссия
СБУ
Украина
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