СБУ сообщила о разоблачении агентурной сети ФСБ в Херсоне

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила, что ликвидировала агентурную сети ФСБ России на территории Херсонской области. Ею якобы руководила бывшая сотрудница областной государственной администрации.

Как сообщила пресс-служба СБУ, гражданку Украины завербовали российские спецслужбы во время ее пребывания в Крыму. Она должна была собирать разведывательную информацию о военных объектах и сотрудниках СБУ.

«Женщина также должна была изучать общественно-политическую обстановку в южном регионе страны, передавать данные о деятельности местных органов государственной власти и управления, неправительственных международных фондов и организаций, а также отдельных лояльных к РФ политических и общественных деятелей», — указывает ведомство.

Чиновница якобы сработалась с несколькими пророссийски настроенными жителями Херсона. Следователи сейчас проверяют их места жительства. Там были сотрудники СБУ нашли средства связи, компьютерную технику и электронные накопители информации, на которых обрабатывали разведывательные данные, и российские рубли.