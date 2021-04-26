СБУ рассекретила часть данных о катастрофе на Чернобыльской АЭС

Служба безопасности Украины опубликовала переговоры операторов в момент аварии на Чернобыльской АЭС. Кроме того, в 35-ю годовщину катастрофы на атомной станции был опубликован доклад директора станции Виктора Брюханова.

По данным СБУ, в рассекреченных документах есть информация о том, что аварии на станции происходили и до 26 апреля 1986 года. В частности, в 1982 году в энергоблоке № 1 произошел значительный выброс радиоактивных веществ. В 1984 году аварийные ситуации были зафиксированы третьем и четвертом энергоблоках. ЧАЭС считалась одной из самых опасных атомных станций в СССР.

«В случае аварии радиоактивность оценивалась в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки», — отметили в СБУ.

Директива, которая засекречивала все подробности аварии на Чернобыльской станции, появилась 8 июля 1986 года. Гриф секретности был наложен не только на сведения о причинах и характере разрушений, но и на состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, масштабы работ по ликвидации, уровень заболеваемости.

Ранее генерал-майор ФСБ России в отставке Анатолий Ткачук рассказал, что спецслужбы СССР рассматривали теракт как возможную причину катастрофы на Чернобыльской АЭС.