СБУ раскрыла подробности убийства Гиви. Бомбу подложила женщина

Командир донецкого батальона «Сомали» Михаил Толстых (Гиви) очень любил женщин. Это его и погубило. СБУ подослала к нему девушку-агента, которая и подложила бомбу.

Агент Службы безопасности Украины Олег Сугерей дал интервью журналисту Юрию Бутусову. Он рассказал, что после убийства командира подразделения ДНР Арсена Павлова, известного как Моторола, Гиви вел себя предельно осторожно и из дома лишний раз не выходил.

«Но он любил женщин, и ему их привозили», — заявил Сугерей.

Собеседник пояснил, что именно из-за этой страсти Гиви СБУ смогла подослать к нему женщину, которая заложила взрывчатку. Сугерей ее прикрывал. Убийство Толстых готовили два года. Взрывчатка сработала, когда Гиви пришел на работу.

Михаила Толстых убили 8 февраля 2017 года в своем кабинете на базе батальона «Сомали» возле Донецка. Согласно изначальной версии, здание, где находился Гиви, обстреляли из реактивного огнемета «Шмель». Во время расследования стало ясно, что в кабинете командира ДНР взорвалась бомба, которую заложили там до его появления.