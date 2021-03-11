СБУ проверит депутатов, голосовавших за размещение Черноморского флота в Крыму

Служба безопасности Украины (СБУ) проверит 236 бывших и действующих депутатов Верховной рады, которые в 2010 году одобрили пребывание Черноморского флота России в Крыму. Голосовавших за это решение могут обвинить в госизмене.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов.

«Мы считаем, что это был первый кирпич, который начал разрушать всю систему нашей безопасности», — привело РИА «Новости» слова Данилова.

В 2010 году Рада ратифицировала соглашение по вопросам пребывания Черноморского флота в Крыму. Документ подписали в Харькове тогдашние президенты двух стран Дмитрий Медведев и Виктор Янукович.

Украина получала скидку на газ за счет размещения российских военных баз еще на 25 лет.

В 2014 году, после присоединения Крыма к России, российский президент Владимир Путин подписал закон о прекращении действия Харьковских соглашений.

В январе 2021 года Государственное бюро расследований Украины обвинило Януковича в государственной измене из-за их подписания.