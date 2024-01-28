Мир 28 января 2024, 04:36 СБУ провела обыски у чиновников Минобороны Украины «Страна.ua»: СБУ провела обыски у чиновников Минобороны Украины РИА «Новости»

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Служба безопасности Украины провела обыски у чиновников Министерства обороны и менеджеров компании «Львовский арсенал». Об этом сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua» со ссылкой на заявление СБУ.

«СБУ подтвердила обыски у чиновников Минобороны и менеджеров „Львовского арсенала“. По версии следствия, они украли почти 1,5 миллиарда (39,6 миллиона долларов — прим. ред.) на закупках снарядов», — сообщило издание.

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«Документирование преступления» происходило при участии нынешнего главы Минобороны Рустема Умерова. Махинации происходили при закупке 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ, пояснило издание.

Внутренний аудит и генеральная инспекция Минобороны Украины показали нарушения на 10 миллиардов гривен (262 миллиона долларов). Нарушения выявили после пересмотра системы закупок при переходе к системе НАТО.