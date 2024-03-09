Мир 09 марта 2024, 03:46 СБУ прописывала офицеров в приюте для бомжей в Мариуполе РИА «Новости»: СБУ прописывала офицеров в приюте для бомжей в Мариуполе Victor/XinHua / Global Look Press

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Российские силовики обнаружили свидетельства того, что СБУ использовала приют для бомжей в Мариуполе для регистрации своих офицеров. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в силовых структурах.

«Для регистрации места жительства сотрудников в целях конспирации СБУ еще в период, когда Мариуполь был под киевским контролем, использовала приют для бомжей», — рассказал собеседник агентства.

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Проверка показала, что в «Мариупольском городском центре граждан без определенного места жительства» зарегистрировано более 10 офицеров СБУ в период с 2019 по 2020 год. По данным источника, там прописывали обычных оперативников.

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