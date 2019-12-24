СБУ прокомментировала информацию о расстреле опергруппы в Закарпатье

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в своем профиле в Facebook прокомментировала слухи в СМИ о расстреле опергруппы в Закарпатье «полным бредом».

«Уважаемые журналисты, не распространяйте фейк о „расстреле группы СБУ в Закарпатье“. Это полный бред!», — заявила Гитлянская.

Ранее в СМИ сообщалось, что были обнаружены четыре убитых офицера СБУ. Они были отправлены на границу Украины с Венгрией и Румынией для того, чтобы задокументировать объемы контрабанды. В этих местах контрабандисты организовали частные владения, через которые незаконно перевозили товары. Местные преступники якобы пытали оперативников, а потом расстреляли их.