Мир 20 декабря 2023, 18:06 СБУ пришла с обысками в горсовет в Ужгороде из-за коррупционного скандала «Украинская правда»: СБУ провела обыски в горсовете Ужгорода СБУ

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Сотрудники СБУ и полиция начали обыски в городском совете Ужгорода в рамках расследования о хищении бюджетных средств. Об этом написало местное издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Портал уточнил, что речь идет о деньгах, выделенных на ремонт. В СБУ пока не комментировали проведение следственных мероприятий.

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По данным агентства УНИАН, в числе подозреваемых оказался руководитель коммунального дорожно-эксплуатационного предприятия Александр Тесленко, а также начальник отдела капитального строительства Михаил Савко. Правоохранители считают их причастными к завышению цен на строительные материалы и сам ремонт.

Украина давно считается одной из самых коррумпированных стран в Европе. На фоне ухудшения экономической ситуации СБУ регулярно инициирует расследования о взяточничестве в рядах высокопоставленных чиновников. Кроме того, украинские спецслужбы преследуют депутатов Рады по политическим мотивам.