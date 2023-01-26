26 января 2023, 05:38
СБУ принуждает мирных жителей к саботажу против России
Житель Херсонской области заявил, что СБУ угрозами принуждает к саботажу против России
Сотрудники СБУ вербуют агентов среди мирных жителей Херсонской области и с помощью шантажа принуждают их к организации антироссийских акцией, заявил РИА «Новости» задержанный в ходе оперативных мероприятий житель региона Андрей.
Мужчина утверждает, что его завербовали в марте прошлого года. В СБУ использовали информацию о местонахождении родственников Андрея на подконтрольной Киеву территории. Спецслужбы угрожали жизни и здоровью Андрея и его близким.
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"Сотрудник СБУ Михаил дал деньги на покупку флагов и транспарантов для проведения антироссийских митингов. Также давал деньги на проведение митингов с участием учителей против российской программы», — поделился задержанный.
Куратор обещал оплату за успешно выполненное задание. По словам Андрея, его обязали организовать демонстрацию против российской образовательной программы.
Ранее сообщалось, что российские правоохранители пресекли канал финансирования терактов в Херсонской области. Деньги поступали через европейский банки.
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