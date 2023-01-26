Мир 26 января 2023, 05:38 СБУ принуждает мирных жителей к саботажу против России Житель Херсонской области заявил, что СБУ угрозами принуждает к саботажу против России РИА «Новости»

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Сотрудники СБУ вербуют агентов среди мирных жителей Херсонской области и с помощью шантажа принуждают их к организации антироссийских акцией, заявил РИА «Новости» задержанный в ходе оперативных мероприятий житель региона Андрей.

Мужчина утверждает, что его завербовали в марте прошлого года. В СБУ использовали информацию о местонахождении родственников Андрея на подконтрольной Киеву территории. Спецслужбы угрожали жизни и здоровью Андрея и его близким.

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"Сотрудник СБУ Михаил дал деньги на покупку флагов и транспарантов для проведения антироссийских митингов. Также давал деньги на проведение митингов с участием учителей против российской программы», — поделился задержанный.

Куратор обещал оплату за успешно выполненное задание. По словам Андрея, его обязали организовать демонстрацию против российской образовательной программы.

Ранее сообщалось, что российские правоохранители пресекли канал финансирования терактов в Херсонской области. Деньги поступали через европейский банки.