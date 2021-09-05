Служба безопасности Украины получила сообщение о возможном покушении на президента страны Владимира Зеленского. О письме, которое поступило на электронную почту call-центра СБУ, местному изданию vesti.ua сообщил источник в Нацполиции.

По его словам, в этом анонимном послании говорилось об угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому.

Помимо этого, накануне днем на телефон доверия СБУ позвонил мужчина. Он заявил, что его зовут Георгиев Владимир Александрович и ему известно о намерениях совершить покушение на президента Украины и нападение на здание Верховной рады.

После того, как сотрудники ведомства перезвонили по номеру, с которого поступил звонок от так называемого Владимира Георгиева, трубку взяла работница Киево-Печерской лавры.

По данным источника, мужчина попросил ее телефон, а потом позвонил на горячую линию СБУ. Женщина рассказала, что этот человек постоянно находится на Лаврской площади и, скорее всего, является бездомным с психическими расстройствами. Где он находится сейчас, неизвестно. Полиция проводит проверку.