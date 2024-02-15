Мир 15 февраля 2024, 16:16 СБУ предъявила подозрение российскому бизнесмену СБУ предъявила подозрение бизнесмену Олегу Дерипаске РИА «Новости»

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Служба безопасности Украины предъявила подозрение российскому бизнесмену Олегу Дерипаске и задержала украинских менеджеров его компании. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Украинские силовики заинтересовались добывающей компанией «Глуховский карьер кварцитов», которая ранее принадлежала Дерипаске. По данным следствия, в 2012 году два задержанных фигуранта помогли бизнесмену получить производственные мощности карьера, несмотря на запрет на их продажу.

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В СБУ отметили, что до начала специальной операции компания поставляли в России горную породу, которая шла на выплавку стали, а также производство радиолокационных систем, дронов и баллистических ракет «Искандер».

На основании этих данных Дерипаске предъявили заочное подозрение по семи статьям Уголовного кодекса Украины.

Ранее Дерипаска заявил, что конфликт на Украине не закончится ранее мая 2025 года.