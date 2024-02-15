15 февраля 2024, 16:16
СБУ предъявила подозрение российскому бизнесмену
СБУ предъявила подозрение бизнесмену Олегу Дерипаске
Служба безопасности Украины предъявила подозрение российскому бизнесмену Олегу Дерипаске и задержала украинских менеджеров его компании. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Украинские силовики заинтересовались добывающей компанией «Глуховский карьер кварцитов», которая ранее принадлежала Дерипаске. По данным следствия, в 2012 году два задержанных фигуранта помогли бизнесмену получить производственные мощности карьера, несмотря на запрет на их продажу.
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В СБУ отметили, что до начала специальной операции компания поставляли в России горную породу, которая шла на выплавку стали, а также производство радиолокационных систем, дронов и баллистических ракет «Искандер».
На основании этих данных Дерипаске предъявили заочное подозрение по семи статьям Уголовного кодекса Украины.
Ранее Дерипаска заявил, что конфликт на Украине не закончится ранее мая 2025 года.
СБУ
Россия
Украина
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