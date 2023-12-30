Мир 30 декабря 2023, 01:24 СБУ предъявила обвинения владельцу «Хортицы» из-за закупок продукции в РФ СБУ предъявила обвинения владельцу «Хортицы» Черняку из-за закупок в России РИА «Новости»

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Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила в сотрудничестве с Россией владельца крупных украинских алкогольных компаний Евгения Черняка*. Новость об этом опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«По материалам СБУ уведомлен о подозрении алкогольный магнат Евгений Черняк*», — сказано в публикации.

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По информации из открытых источников, Черняк* является гендиректором и основателем холдинга Global Spirits, который выпускает торговые марки «Шустов», «Первак» и «Хортица».

Основным мотивом для обвинения мужчины стали закупки его предприятиями спирта и других продуктов в РФ. За 2022 год организации отправили в Россию примерно шесть миллиардов гривен (более 14 миллиардов рублей).

В итоге Черняка* и шестерых топ-менеджеров из его компании обвинили в «пособничестве государству-агрессору группой лиц по предварительному сговору».

Ранее Евгения Черняка* заочно арестовал Хамовнический суд Москвы по делу о финансировании украинской армии с целью террористической деятельности в РФ. Предпринимателя объявили в розыск. По информации следователей, с февраля по апрель 2022 года Черняк* с партнерами отправил ВСУ более 500 миллионов рублей.

* Включен в перечень экстремистов и террористов.