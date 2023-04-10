Мир 10 апреля 2023, 20:28 СБУ предъявила обвинения Картаполову, Фетисову и Журовой СБУ предъявила заочное обвинение 56 депутатам Госдумы за поддержку ЛНР и ДНР РИА «Новости»

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СБУ заочно предъявила обвинения еще 56 депутатам Госдумы и передала дела в суд. В список попали глава комитета по обороне Андрей Картаполов и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, отметили в Telegram-канале украинской спецслужбы.

«Следователи СБУ предъявили обвинения российским депутатам по <…> статье Уголовного кодекса Украины („Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины“)», — уточнила пресс-служба ведомства.

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Санкция по этой статье, согласно украинским законам, предусматривает 15 лет тюрьмы либо пожизненное заключение с конфискацией имущества. Помимо Картаполова и Журовой, в списке фигурируют секретарь регионального отделения «Единой России» в Херсонской области Игорь Кастюкевич, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, а также зампредседателя комитета Думы по экономической политике Михаил Делягин.

СБУ отметило, что попавшие в список депутаты в феврале прошлого года поддержали постановление о признании независимости ЛНР и ДНР, а после проголосовали за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

Ранее Служба безопасности Украины задержала депутата Северского городского совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Его заподозрили в сотрудничестве с Россией.