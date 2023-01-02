02 января 2023, 16:07
СБУ предъявила обвинение главе Банка России Эльвире Набиуллиной
СБУ обвинила главу Центробанка Набиуллину в финансировании военных группировок
Служба безопасности Украины предъявила обвинение главе Банка России Эльвире Набиуллиной. Об этом сообщило ведомство в официальном Telegram-канале.
«СБУ собрала доказательства участия главы Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной в финансировании военных группировок страны-агрессора», — уточнили в СБУ.
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В ведомстве отметили, что решение приняли в связи с тем, что глава Банка РФ «организовала введение рублевой зоны в районах юга и востока Украины».
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Также, по данным СБУ, Набиуллина способствовала местным администрациям РФ в «блокировании обращения гривны».
Главе Банка России вменяют статью Уголовного кодекса Украины о преднамеренных действиях с целью изменения границ страны, повлекших гибель людей. Решается вопрос об объявлении ее в международный розыск.
Ранее Святошинский районный суд Киева заочно приговорил депутата Государственной думы России, экс-депутата Крыма Светлану Савченко к 14 годам заключения. Ее обвинили в госизмене.
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