Мир 21 апреля 2023, 20:52 СБУ показала снимки аэродрома Канатово после ракетного обстрела ВКС России Telegram-канал СБУ

Читать 360tv в

Служба безопасности Украины показала снимки уничтоженного ВС России аэродрома «Канатово» в Кировоградской области. Фотографии появились в Telegram-канале СБУ.

На снимках показаны уничтоженные самолеты и разбитая взлетно-посадочная полоса, отметил RT. Ведомство обвинило в самоуправстве экс-исполняющего обязанности командира одной из частей сил спецоперации Романа Червинского. В публикации отметили, что «операция» проводилась без согласия госорганов.

Реклама

Как сообщила СБУ, Червинский хотел договориться с российским пилотом о краже самолета Вооруженных сил России. Пилот согласился перейти на сторону киевского режима. Но на самом деле ситуация сыграла на руку ВС РФ.

Российские военные получили информацию о размещении на аэродроме украинского личного состава и самолетов. После чего отечественные подразделения нанесли ракетный удар, уничтожив командира воинской части и ранив 17 бойцов ВСУ, уточнили в ведомстве.

«Подлец, действия которого привели к смерти одного украинского военного и ранению еще 17, должен понести заслуженное наказание», — подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

Подозреваемому предъявили обвинения по превышению служебных полномочий.