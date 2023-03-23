Мир 23 марта 2023, 16:01 СБУ подвергла пыткам подростка из-за подозрения в помощи российской армии в боях за Артемовск Омбудсмен Мельников: СБУ арестовала 16-летнего парня по подозрению в помощи ВС России Сайт президента Украины

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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) арестовали и пытали 16-летнего парня по подозрению в помощи российским подразделениям в боях за Артемовск. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на текст обращения вице-президента Российского отделения комитета защиты прав человека Ивана Мельникова к омбудсмену Татьяне Москальковой.

По его словам, подростка арестовали еще в августе прошлого года. Его подозревали в передаче данных о расположении Вооруженных сил Украины и других объединений. Также «в возможности их идентификации на месте», когда эту информацию не публиковали в открытом доступе. Позже обвинение переквалифицировали на «предоставление помощи в ведении боевых действий против ВСУ». По украинскому законодательству подростку грозит до 15 лет лишения свободы.

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В обращении указано, что подозреваемый числился от украинской стороны в списке на обмен с сентября 2022 года в качестве военнопленного.

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«В настоящее время гражданин содержится в СИЗО № 4 города Днепр (Днепропетровска), перенес пытки и длительное оказание давления на него», — подчеркнул Мельников.

Он призвал Москалькову посодействовать «в принятии мер для скорейшего обмена и иной помощи несовершеннолетнему».