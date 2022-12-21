Мир 21 декабря 2022, 20:09 СБУ озвучила новую угрозу в отношении Крымского моста Врио председателя СБУ Малюк пообещал перерезать логистику на Крымском мосту РИА «Новости»

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Врио председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк поделился новой угрозой, связанную с Крымским мостом, во время беседы с журналисткой Натальей Мосейчук. Об этом написало РИА «Новости».

«Исходя из анализа оперативной обстановки, мы просто обязаны там перерезать логистику врагу», — сказал он.

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Малюк не стал комментировать вопрос о подрыве Крымского моста, отметив, что не может поделиться деталям, но «со временем все станет известно».

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Грузовой автомобиль взорвался на мосту через Керченский пролив 8 октября. В результате теракта погибли три человека и серьезно пострадали два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

В ходе следствия ФСБ выяснила, что организатором теракта является Главное управление разведки Минобороны Украины. Силовики установили, что взрывчатку для теракта на Крымском мосту доставили в Россию через море.

Президент России Владимир Путин в первых числах декабря посетил Крымский мост, у которого полностью отремонтировали поврежденную автомобильную часть. Глава государства пообщался со строителями и проехал на автомобиле по переправе.