СБУ отчиталась о задержании Джигурды из ФСБ

Задержанный числится в агентурной сети ФСБ и в Министерстве госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР), говорится в сообщении. По информации украинских оперативников, в январе 2021 года агент якобы получил от своих кураторов денежное вознаграждение, чтобы организовать на Украине протестные мероприятия. Это нужно было для дестабилизации ситуации в стране.

В частности, ему поручили собрать информацию о кризисных явлениях в социально-экономической сфере и устроить «тарифный майдан», указывается на сайте.

«По замыслу российских спецслужб, это должно было сформировать устойчивый протестный потенциал в приграничном с временно аннексированным Крымом регионе, а впоследствии распространиться и по всей стране», — рассказали в СБУ.

Кроме того, российский агент должен собирать подписи среди местного населения. В службе считают, что все это шло в пользу решения о восстановлении подачи воды в Крым. Также Джигурда должен был способствовать росту «сепаратистских настроений» среди украинцев.

По данным СБУ, задержанного завербовал представитель МГБ ЛНР в мае 2020 года, когда тот находился в Луганске. Тогда же мужчина получил прозвище Джигурда.

Ведется расследование по статье Уголовного кодекса Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».