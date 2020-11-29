СБУ опубликовала материалы о переписи населения 30-х годов

В ведомстве заявили, что во время голодомора в первой половине 30-х годов погибли несколько миллионов человек.

СБУ утверждает, что проведенная перепись показала серьезный демографический кризис. Согласно документам, в 1937 году на Украине проживали 29 миллионов человек, что почти равняется данным 1926 года. При этом официальные власти ожидали показателей в 35 миллионов жителей.

Итоговые цифры не понравились руководителям и отвечающих за проведение переписи обвинили в искусственно заниженных показателях и расстреляли.

В 2006 году Верховная рада приняла закон приравнивающий голодомор к геноциду. Россия назвалаа эти действия попыткой переписать историю.