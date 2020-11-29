СБУ опубликовала материалы о переписи населения 30-х годов
Советские власти исказили данные переписи населения Украины 1937 года, чтобы не подтверждать высокую смертность в республике. С таким заявлением со ссылкой на рассекреченные документы выступила Служба безопасности Украины на своей странице в Facebook.
В ведомстве заявили, что во время голодомора в первой половине 30-х годов погибли несколько миллионов человек.
СБУ утверждает, что проведенная перепись показала серьезный демографический кризис. Согласно документам, в 1937 году на Украине проживали 29 миллионов человек, что почти равняется данным 1926 года. При этом официальные власти ожидали показателей в 35 миллионов жителей.
Итоговые цифры не понравились руководителям и отвечающих за проведение переписи обвинили в искусственно заниженных показателях и расстреляли.
В 2006 году Верховная рада приняла закон приравнивающий голодомор к геноциду. Россия назвалаа эти действия попыткой переписать историю.