Мир 19 января 2023, 07:43 СБУ обвинили в убийстве переговорщика с Украины из-за шпионажа в пользу России WSJ: СБУ убила переговорщика Киреева из-за подозрения в работе на Россию Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванного сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), написала о ликвидации финансиста и члена первой делегации Украины на переговорах с российской стороной в конце февраля 2022 года Дениса Киреева. Причиной якобы стало то, что он занимался шпионажем и передавал информацию России.

Начальник главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Денис Киреев сообщил ему данные о планах России 23 февраля 2022 года — накануне начала российской спецоперации.

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«Если бы не Киреев, Киев, скорее всего, был бы взят», — сказал Буданов.

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По сведениям источника газеты, Киреева устранили до начала второго витка украино-российских переговоров. Финансист отправился на один из киевских вокзалов вместе с охраной и агентами военной разведки. Он предупредил их, что его могут арестовать. При этом Киреев попросил сопровождение не оказывать при таком раскладе сопротивления.

Издание уточнило, что к Кирееву у Софийского собора подъехали агенты СБУ, они потребовали сдать оружие. После этого его увезли, спустя некоторое время агентам военной разведки показали его тело. Источник газеты добавил, что переговорщика убили из-за шпионажа в пользу России.

Позже депутат Верховной Рады Александр Дубинский сообщил о смерти Дениса Киреева. По словам парламентария, СБУ подозревала финансиста в госизмене, он оказал сопротивление и был убит.