Мир 02 сентября 2023, 10:19 СБУ обвинила украинского олигарха в мошенничестве СБУ предъявила Коломойскому обвинение в отмывании имущества и мошенничестве

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Служба безопасности Украины обвинила крупного украинского бизнесмена Игоря Коломойского в легализации имущества, полученного преступным путем, и мошенничестве. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

«Владелец крупной финансово-промышленной группы Игорь Коломойский получил уведомление о подозрении в совершении преступлений согласно материалам СБУ и Бюро экономической безопасности», — подчеркнули в СБУ.

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Силовики отметили, что в адрес Коломойского выдвинули обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — о легализации преступно нажитого имущества и мошенничестве.

«В период с 2013 по 2020 год Коломойский путем использования подконтрольных банковских учреждений легализовал и вывез за границу свыше 500 миллионов гривен», — уточнили в ведомстве.

В феврале в доме Коломойского прошли обыски в рамках расследования дела о финансовых махинациях в компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта», писали «Известия».