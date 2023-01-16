Мир 16 января 2023, 16:08 СБУ обвинила российского депутата в участии в боевых действиях СБУ предъявила обвинения депутату Госдумы России Журавлеву в участии в боевых действиях СБУ

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Служба безопасности Украины обвинила депутата Государственной думы России Алексея Журавлева в участии в боевых действиях против ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

«СБУ приступила к уголовному производству в отношении российского депутата Алексея Журавлева, который принимал участие в боевых действиях против украинских военных на восточном фронте», — сказано в заявлении.

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По данным ведомства, Журавлев регулярно посещал освобожденную часть Донецкой Народной Республики и вошел в состав одного из подразделений.

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Украинские силовики инкриминировали парламентарию вину в двух статьях Уголовного кодекса — «Публичные призывы к агрессивной войне или к разрешению военного конфликта» и «Участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

Общее наказание по статьям предусматривает срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее СБУ предъявила обвинение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной в финансировании военных группировок.