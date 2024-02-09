Мир 09 февраля 2024, 22:13 СБУ обвинила монаха Киево-Печерской лавры в поддержке СВО Чекман: СБУ обвинила архидиакона Киево-Печерской лавры в поддержке спецоперации Unsplash

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Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила архидиакона Киево-Печерской лавры Павла (Музычука), который защищает права монастыря в судах, в поддержке спецоперации России. Об этом заявил адвокат лавры Никита Чекман в Telegram-канале.

«Ему было предъявлено подозрение по части 1 статьи 436-2 уголовного кодекса Украины, якобы „оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации“», — написал он.

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Чекман отметил, что в келье у Музычуки сотрудники СБУ провели обыски.

Ранее СБУ против бывшего послушника Киево-Печерской лавры возбудила уголовное дело. Его заподозрили в причастности к «информационно-подрывной деятельности в пользу России». Мужчина оправдывал спецоперацию и поддерживал присоединение новых территорий к РФ. Как отметили в украинской службе безопасности, подозреваемый публично «распространил фейки об украинских защитниках на восточном фронте».