Мир 12 ноября 2022, 12:10 СБУ обвинила главу Минздрава Крыма в измене Служба безопасности Украины обвинила главу Минздрава Крыма Скорупского в госизмене РИА «Новости»

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На Украине предъявили обвинения в госизмене главе Министерства здравоохранения Крыма. Об этом заявила пресс-служба СБУ в Telegram-канале.

Имя чиновника ведомство называть напрямую не стало, но к публикации прикрепили фотографию Константина Скорупского, занявшего пост министра в июле 2022 года.

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СБУ утверждает, что чиновник способствовал переоборудованию больниц на полуострове под военные задачи.

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Ему также вменили якобы организацию поставок автомобилей, оборудования и лекарственных препаратов из Крыма в зону ведения боевых действий.

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СБУ выдвинула обвинения в государственной измене главе морского порта в Херсоне. Националисты утверждают, что он обеспечил переправу боеприпасов и военной техники на правый берег Херсонской области, написали «Дни.ру».

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