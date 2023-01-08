Мир 08 января 2023, 21:30 СБУ объявила об операции по поиску диверсантов в Харькове СБУ анонсировала операцию по поиску диверсантов в Харькове 9 и 10 января РИА «Новости»

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Служба безопасности Украины предупредила в соцсетях о том, что 9 и 10 января в одном из районов Харькова состоится операция по «поиску диверсантов». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы СБУ по Харьковской области.

«9-10 января на территории одного из районов Харькова Служба безопасности Украины будет проводить антитеррористические контрдиверсионные мероприятия», — сказано в сообщении СБУ.

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На некоторых улицах в связи с этим возможно ограничение прохода или проезда. Кроме того, сотрудники СБУ могут проверять документы у жителей города и досматривать автомобили.

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В операции будут участвовать «органы военного управления» и другие правоохранительные структуры. Также к ней привлекут военно-технические средства. Целью операции назвали усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также «выявление и задержание возможных диверсионных групп».

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине предупредил о новой провокации со стороны СБУ. По данным ведомства, украинские спецслужбы в канун православного Рождества вскрыли могилы на кладбищах в Харьковской области, чтобы выдать покойников за жертв российской агрессии.