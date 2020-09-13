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    13 сентября 2020, 02:23

    СБУ объявила о задержании «агента ФСБ», готовившего взрыв на водоканале

    Кирилл Фролов

    Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании мужчины, который пытался устроить взрыв на водоканале в Ровненской области. Спецслужба называет задержанного «агентом ФСБ».
    СБУ объявила о задержании «агента ФСБ», готовившего взрыв на водоканале

    Пресс-служба СБУ опубликовала кадры задержания. Сообщается, что злоумышленника поймали «непосредственно после закладки им взрывного устройства».

    Если бы диверсия удалась, воды на длительное время лишилась бы почти половина жителей и промышленных предприятий города Ровно, а также других районов области, сообщили в украинской спецслужбе.

    Задержанный — житель Одесской области и, судя по заведенному против него делу в государственной измене, гражданин Украины. Также в отношении него расследуется дело о диверсии.

    Источник фото: СБУ

    По версии СБУ, в мае этого года задержанный вышел на кадрового сотрудника ФСБ.

    «По заданию куратора сначала он передавал спецслужбе страны-агрессора информацию об одном из военных объектов Одесской области», — сказано в пресс-релизе. А в сентябре «агент ФСБ получил новое задание от кураторов: осуществить диверсию на одном из объектов „Ровнооблводоканала“», заявили в СБУ.

    Новости SMI.FM