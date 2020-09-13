СБУ объявила о задержании «агента ФСБ», готовившего взрыв на водоканале

Пресс-служба СБУ опубликовала кадры задержания. Сообщается, что злоумышленника поймали «непосредственно после закладки им взрывного устройства».

Если бы диверсия удалась, воды на длительное время лишилась бы почти половина жителей и промышленных предприятий города Ровно, а также других районов области, сообщили в украинской спецслужбе.

Задержанный — житель Одесской области и, судя по заведенному против него делу в государственной измене, гражданин Украины. Также в отношении него расследуется дело о диверсии.

Источник фото: СБУ

По версии СБУ, в мае этого года задержанный вышел на кадрового сотрудника ФСБ.

«По заданию куратора сначала он передавал спецслужбе страны-агрессора информацию об одном из военных объектов Одесской области», — сказано в пресс-релизе. А в сентябре «агент ФСБ получил новое задание от кураторов: осуществить диверсию на одном из объектов „Ровнооблводоканала“», заявили в СБУ.