  • СБУ перекрыла канал наркотрафика из Южной Америки в Россию

    14 декабря 2019, 18:57

    Андрей Иванов

    Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Киеве несколько человек — граждан Украины и России — по подозрению в контрабанде наркотиков из Южной Америки. Об этом сообщил сайт СБУ.
    СБУ перекрыла канал наркотрафика из Южной Америки в Россию

    «Оперативники спецслужбы установили, что участники международной преступной группировки осуществляли контрабанду оптовых партий наркотиков транзитом через территорию Украины в Россию», — говорится в сообщении.

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    Правоохранители задержали нескольких граждан Украины и России, которые были ответственными за получение международных передач и дальнейшую пересылку наркотиков за границу.

    По данным ведомства, один из задержанных — организатор преступной группы. Во время обысков у подозреваемых нашли компьютеры и телефоны с доказательствами причастности к организации наркотрафика. У фигурантов дела также изъяли шесть килограммов психотропного вещества.

    В пресс-службе СБУ добавили, что сотрудники ведомства продолжают проводить следственные действия, чтобы выявить и задержать остальных участников преступной группы на территории Украины.