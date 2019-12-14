СБУ перекрыла канал наркотрафика из Южной Америки в Россию

«Оперативники спецслужбы установили, что участники международной преступной группировки осуществляли контрабанду оптовых партий наркотиков транзитом через территорию Украины в Россию», — говорится в сообщении.

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Правоохранители задержали нескольких граждан Украины и России, которые были ответственными за получение международных передач и дальнейшую пересылку наркотиков за границу.

По данным ведомства, один из задержанных — организатор преступной группы. Во время обысков у подозреваемых нашли компьютеры и телефоны с доказательствами причастности к организации наркотрафика. У фигурантов дела также изъяли шесть килограммов психотропного вещества.

В пресс-службе СБУ добавили, что сотрудники ведомства продолжают проводить следственные действия, чтобы выявить и задержать остальных участников преступной группы на территории Украины.