Мир 14 мая 2023, 08:49 СБУ объявила набор в кол-центры вымогателей денег у россиян и жителей СНГ РИА «Новости»: СБУ объявила о наборе сотрудников в кол-центры, вымогающие деньги у россиян РИА «Новости»

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Украинские спецслужбы начали активный набор новых сотрудников в кол-центры, вымогающие денежные средства у россиян и жителей стран СНГ. Об этом РИА «Новости» сообщил источник из российских правоохранительных структур.

«Дополнительный набор новых сотрудников объявили в Запорожье и Днепропетровске. Их основная задача — вымогательство денег у россиян посредством звонков. Устроиться на работу в основном можно только по знакомству, но в случае увольнения придется возместить расходы на связь, аппаратуру и обучение», — отметил источник.

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Основными требованиями при трудоустройстве являются четкая русская речь, прозвон базы клиентов, выявление потребностей «жертвы», сбор информации в ходе разговора. Потенциальным сотрудникам сообщают о возможности предоставления служебного жилья.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что 80% звонков телефонные мошенники совершают через мессенджер WhatsApp.