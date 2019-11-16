СБУ объяснила «похищение» главы банка задержанием по делу о коррупции

СМИ: главу украинского госбанка похитили в Киеве Подробнее

«Никакого похищения одного из членов правления АО „Укрэксимбанк“ не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства», — написала она.

Речь идет о таких статьях, как «создание преступной организации» и «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», а также «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем».

Спикер СБУ отметила, что все задержание не нарушало украинское законодательство. Сейчас расследование дела ведет Генеральная прокуратура.

Ранее украинский канал «Прямой» сообщил, что Гриценко похитили, а его родственники уже обратились за помощью в правоохранительные органы. Позже советник украинского главы Владимира Зеленского Виктория Страхова опровергла эту информацию в Facebook и призвала дождаться официальной информации.