Мир 11 января 2023, 11:57 СБУ объяснила обыски в правительственном квартале Киева контрразведкой Zvezdanews: СБУ обыскивает правительственный квартал Киева Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украинские силовики из службы безопасности обыскивают помещения в правительственном квартале Киева. Об этом сообщили журналисты издания Zvezdanews.

Представители СБУ проверяют обнаруженные в зданиях документы. Кроме того, они допрашивают граждан. При этом избирательность отбора людей для бесед с силовиками не уточняется.

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Журналисты отметили, что представители украинского ведомства объяснили обыски контрразведывательными мероприятиями. При этом местные СМИ сообщили, что силовики занимаются поиском оружия и взрывчатки. Однако эта информация пока не получила официального подтверждения от местных властей.

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В Telegram-канале СБУ сообщили, что обыски проходят не только в правительственном квартале.

«Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории Печерского района», — рассказали представители ведомства.

Также они отметили, что цель обысков — защитить важные гособъекты и лиц, находящихся под госохраной.