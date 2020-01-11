    11 января 2020, 01:59

    СБУ назвала версии причин крушения украинского Boeing в Иране

    Александра Каширина

    У специалистов из Службы безопасности есть две приоритетные версии причин падения украинского лайнера в Иране. Об этом говорится на официальном сайте Службы безопасности Украины.
    СБУ назвала версии причин крушения украинского Boeing в Иране

    В ведомстве указали, что боинг мог быть сбит ракетой. Также СБУ рассматривается версию с терактом.

    Ранее сообщалось, что Иран предоставил украинским экспертам доступ к черным ящикам и обломкам упавшего Boeing 737. Глава МИД Украины в свою очередь указывал, что эксперты рассматривают все версии авиакатастрофы. Иран на данный момент отрицает, что самолет по ошибке мог быть сбит ракетой.

    Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» упал в районе международного аэропорта в Тегеране рано утром в среду, 8 января. Лайнер загорелся в воздухе почти сразу после вылета. На его борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Выживших в катастрофе нет. Украина собрала специальную комиссию, которая на данный момент находится в Иране.