СБУ назвала фейком сообщения о попытке похищения ополченца Донбасса

При этом в СБУ отметили, что каждый участник боевых действий, выступавший на стороне незаконных вооруженных формирований в Донбассе, должен понести ответственность в соответствии с украинским законодательством. Служба безопасности работает над этой задачей в ежедневном режиме.

Сегодня ФСБ сообщила, что ее сотрудники предотвратили операцию украинских спецслужб, планировавших похитить гражданина России, который был одним из лидеров народного ополчения в Донбассе.

В ведомстве отметили, что организацией спецоперации занимались фигурант уголовного дела об убийстве Александра Захарченко Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Ими руководили непосредственно главы департаментов СБУ. Для того чтобы обеспечить похитителям алиби, в СМИ появились сообщения о том, что Байдала задержан за незаконное хранение оружия.

В Москве против организаторов похищения завели уголовное дело.