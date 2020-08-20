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    20 августа 2020, 17:56

    СБУ назвала фейком сообщения о попытке похищения ополченца Донбасса

    Анатолий Минкин

    Служба безопасности Украины не проводила специальной операции с целью похищения участника военных действий в Донбассе. Все заявления об успешном предотвращении — это очередной фейк с российской стороны. Об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства.
    СБУ назвала фейком сообщения о попытке похищения ополченца Донбасса

    При этом в СБУ отметили, что каждый участник боевых действий, выступавший на стороне незаконных вооруженных формирований в Донбассе, должен понести ответственность в соответствии с украинским законодательством. Служба безопасности работает над этой задачей в ежедневном режиме.

    Сегодня ФСБ сообщила, что ее сотрудники предотвратили операцию украинских спецслужб, планировавших похитить гражданина России, который был одним из лидеров народного ополчения в Донбассе.

    В ведомстве отметили, что организацией спецоперации занимались фигурант уголовного дела об убийстве Александра Захарченко Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Ими руководили непосредственно главы департаментов СБУ. Для того чтобы обеспечить похитителям алиби, в СМИ появились сообщения о том, что Байдала задержан за незаконное хранение оружия.

    В Москве против организаторов похищения завели уголовное дело.

    Новости SMI.FM