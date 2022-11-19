Мир 19 ноября 2022, 20:22 СБУ начала задерживать выступающих против отключения света жителей в Одессе Спикер Братчук: СБУ стала задерживать выступающих против отключения света жителей Одессы РИА «Новости»

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Служба безопасности Украины (СБУ) стала задерживать жителей Одессы, которые выступают против отключения света. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщил Telegram-канал Страна.ua со ссылкой на слова спикера областной военной администрации Сергея Братчука.

Отмечается, что в городе уже задержали мужчину, который призывал перекрывать дороги в знак протеста. Он в домовом чате развернул дискуссию по поводу ситуации с электричеством. Также мужчина утверждал, что в их доме отключают свет с нарушениями, и призвал жильцов выйти на улицы и перекрывать дороги в знак протеста.

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После случившегося СБУ обнародовала видео с раскаяниями одессита, который признался в нарушении общественного порядка. Однако он добавил, что руководствовался лишь интересами жильцов.

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Проблемы с электроэнергией в Одессе начались в середине ноября. Местные власти сообщали о попадании ракеты в объект городской инфраструктуры, который привел к отключению электричества в городе. Одесситы прожили без света больше суток, после чего вышли на протесты.