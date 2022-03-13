СБУ начала охоту на желающих эвакуироваться с Украины в Россию

Массовые проверки среди местных жителей начали проводить подразделения Службы безопасности Украины (СБУ). Их целью является выявление желающих эвакуироваться с Украины в Россию. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Его слова привели РИА «Новости».

«Людей постоянно принуждают оправдываться за их стремление получить защиту в России», — заявил военный.

Он рассказал, что после того, как Россия начала публиковать статистику по желающим эвакуироваться в РФ, СБУ получила указания выявлять звонки соответствующего характера и проводить задержания, аресты, обыски и допросы. Теперь в Минобороны обратившимся к ним с вопросом об эвакуации учат, как уничтожать следы обращения.

«Мы вынуждены теперь всех обращающихся к нам инструктировать, чтобы они немедленно уничтожали все возможные контакты, исходящие звонки и сообщения, которые могут позволить даже малейшим образом заподозрить их в общении с нашим координационным штабом, а также другими организациями и ведомствами Российской Федерации», — пояснил генерал.

Мизинцев рассказал об одном из обращений. В нем содержится просьба спасти женщину с двумя детьми, которые находятся в Киеве. Выехать оттуда, по словам военного, непросто, маршрут гуманитарного коридора пролегает и до Чернобыля и он «небезопасен».

Ранее стало известно, что Россия за сутки эвакуировала более 10 тысяч человек из ЛНР и ДНР.