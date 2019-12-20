    20 декабря 2019, 13:12

    СБУ начала расследовать дело против Жириновского

    Юлия Булыгина

    На Украине продолжают расследование уголовного дела против лидера ЛДПР и депутата Госдумы Владимира Жириновского. Об этом объявил депутат Рады Алексей Гончаренко.
    СБУ начала расследовать дело против Жириновского

    «Пришел ответ из СБУ на мое заявление касательно антиукраинских заявлений Владимира Жириновского. Так вот уже открыто криминальное производство и его подозревают в совершении правонарушений по двум статьям», — написал Гончаренко на странице в Facebook.

    По его словам, Жириновского проверяют на посягательство на территориальную целостность Украины и финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти. В СБУ ответили депутату, что уголовное дело было открыто в ноябре 2017 года.

    Гончаренко выразил надежду, что расследование ускорится, поскольку посчитал, что Жириновский «пропагандирует насилие и войну».