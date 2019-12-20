СБУ начала расследовать дело против Жириновского

На Украине продолжают расследование уголовного дела против лидера ЛДПР и депутата Госдумы Владимира Жириновского. Об этом объявил депутат Рады Алексей Гончаренко.

«Пришел ответ из СБУ на мое заявление касательно антиукраинских заявлений Владимира Жириновского. Так вот уже открыто криминальное производство и его подозревают в совершении правонарушений по двум статьям», — написал Гончаренко на странице в Facebook.

По его словам, Жириновского проверяют на посягательство на территориальную целостность Украины и финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти. В СБУ ответили депутату, что уголовное дело было открыто в ноябре 2017 года.

Гончаренко выразил надежду, что расследование ускорится, поскольку посчитал, что Жириновский «пропагандирует насилие и войну».