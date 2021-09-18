СБУ и МВД Украины провели антитеррористические учения на границе с Россией

МВД и Служба безопасности Украины провели совместные учения на границе с Россией. Маневры прошли в Черниговской и Сумской областях.

По легенде учений условный противник планировал осуществить теракты в приграничных районах области, у международного пункта пропуска Сеньковка, чтобы «дестабилизировать общественно-политическую обстановку», сообщил ТАСС.

В МВД Украины заявили, что операция по нейтрализации диверсионно-разведывательных групп завершилась успешно.

Во время учений использовалось более 100 единиц техники. Участниками маневров стали более 1,5 тысячи человек, в том числе военнослужащие ВСУ, сотрудники СБУ, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, Государственной службы спецсвязи и защиты информации, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.