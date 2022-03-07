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    07 марта 2022, 02:18

    СБУ готовит провокацию с радиоактивным заражением в районе Харькова — Минобороны РФ

    Минобороны РФ: СБУ готовит провокацию с радиоактивным заражением в районе Харькова

    Дарья Бунякова

    Украинские военные вместе с боевиками националистического батальона «Азов»* (запрещен в РФ) готовят провокацию. Речь идет о возможном радиоактивном заражением территории в районе Харькова, заявили в Минобороны России.

    «СБУ совместно с боевиками батальона „Азов“* готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе города Харьков», — сообщило российское оборонное ведомство.

    В министерстве уточнили, что националисты заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке. Оборудование находится в Харьковском физико-техническом институте.

    «СБУ и боевики батальона „Азов“* планируют подорвать реактор и обвинить Вооруженные силы России в якобы нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке», — пояснили в Минобороны РФ.

    В сообщении отмечается, что в субботу, 6 марта, в Харьков приехали журналисты из других стран. Представители иностранной прессы планируют зафиксировать последствия провокации, чтобы в дальнейшем обвинить Россию в создании экологической катастрофы.

    *«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.