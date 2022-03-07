Украинские военные вместе с боевиками националистического батальона «Азов»* (запрещен в РФ) готовят провокацию. Речь идет о возможном радиоактивном заражением территории в районе Харькова, заявили в Минобороны России.

«СБУ совместно с боевиками батальона „Азов“* готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе города Харьков», — сообщило российское оборонное ведомство.

В министерстве уточнили, что националисты заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке. Оборудование находится в Харьковском физико-техническом институте.

«СБУ и боевики батальона „Азов“* планируют подорвать реактор и обвинить Вооруженные силы России в якобы нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке», — пояснили в Минобороны РФ.

В сообщении отмечается, что в субботу, 6 марта, в Харьков приехали журналисты из других стран. Представители иностранной прессы планируют зафиксировать последствия провокации, чтобы в дальнейшем обвинить Россию в создании экологической катастрофы.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.