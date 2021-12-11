Сброшенный с дрона украинский боеприпас убил двух бойцов ДНР

Взрыв сброшенного украинского беспилотника снаряда привел к гибели двух бойцов в Донецке. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Представитель ведомства сообщил, что беспилотник сбросил снаряд около остановки, но взрыва не произошло. Для обезвреживания боеприпаса на место прибыли два бойца местного подразделения. Когда они начали работать произошла детонация.

Один военный погиб на месте, второго с тяжелым ранением доставили в больницу, но врачи спасти его не смогли.

Все материалы дела по факту сброса взрывного устройства представители Народной милиции пообещали передать международным наблюдателям, которые находятся в республике.

Вооруженное противостояние самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с армией Украины продолжается с 2014 года. После государственного переворота в Киеве два региона не признали новую власть в стране и объявили о своей независимости. По данным ООН, в ходе конфликта погибли около 13 тысяч человек.

Урегулированием ситуации в Донбассе занимается контактная группа. Но даже после достижения соглашений о перемирии военные действия продолжаются. Россия неоднократно призывала Украину начать выполнение минских соглашений, чтобы добиться урегулирования конфликта.