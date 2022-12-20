Мир 20 декабря 2022, 23:53 Сборную Аргентины эвакуировали на вертолетах из-за миллионов болельщиков в Буэнос-Айресе Глава AFA: сборная Аргентины завершила круг почета по Буэнос-Айресу на вертолетах

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Круг почета на автобусе по Буэнос-Айресу закончился для сборной Аргентины по футболу эвакуацией на вертолетах. Игроков подняли в воздух после пятичасовой поездки, в ходе которой они не смоги добраться до центра города.

Огромное скопление фанатов привело к тому, что транспорт со спортсменами несколько раз менял маршрут, так как проехать по улицам оказалось невозможно. Решение об эвакуации футболистов на полицейских вертолетах принял глава Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Чики Тапиа.

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На своей странице в Twitter он сообщил, что команда не смогла доехать до обелиска (монумент в самом центре Буэнос-Айреса — прим. ред.), так как полиция побоялась пропускать автобус через толпу. Он принес извинения всем собравшимся и подчеркнул, что спортсмены поприветствуют поклонников с вертолетов.

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Пресс-секретарь президента Аргентины Габриэла Черрути сообщила, что команда-чемпион пролетит весь заявленный маршрут на вертолетах, так как взрыв народного ликования не дает им проехать по установленному маршруту.

«Давайте продолжим мирно праздновать и показывать им нашу любовь и восхищение!» — призвала она.

Круг почета для сборной Аргентины мог закончиться печально. Стоящие на крыше автобуса

Команда Аргентины в третий раз за свою историю стала победителем чемпионата мира. На этот раз футболисты одолели сборную Франции в серии послематчевых пенальти.