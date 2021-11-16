Сборная Сербии по футболу передала призовой €1 млн на лечение детей

Сборная Сербии по футболу в Лиссабоне победила команду Португалии со счетом 2:1. Спортсмены добились выхода на чемпионат мира в Катаре, который состоится в 2022 году. Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал им за победу один миллион евро.

Глава республики во время встречи с футболистами перед их вылетом в Португалию предложил спортсменам, если они выиграют, разделить крупный куш между собой.

Как сообщила сербская газета Kurir, деньги поступили на счет Футбольной ассоциации Сербии утром 15 ноября. Однако сербские футболисты приняли беспрецедентное решение — они перечислят всю сумму на лечение больных детей.

Накануне экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин предположил, что российская команда может повторить успех сербов и выйти на чемпионат мира.

Но сборная проиграла Хорватии со счетом 1:0. Россияне смогут побороться за участие в чемпионате на стыковых матчах. Главный тренер команды Валерий Карпин назвал поражение самым обидным в его карьере, но заслуженным.